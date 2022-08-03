Тест Байдена на COVID-19 снова показал положительный результат

Президент Соединённых Штатов Джо Байден вновь получил положительный результат теста на COVID-19, у него наблюдается кашель, сообщил президентский врач Кевин О'Коннор.

«Этим утром его тест на коронавирус показал положительный результат», — говорится в записке врача.

Как отметил О'Коннор, у Байдена сохраняется кашель, но он стал менее частым.

1 августа американский президент также получил ещё один положительный результат теста на коронавирус.

Впервые Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию 21 июля, при этом уже 27 июля тест показал отрицательный результат и глава США заявил о возвращении к очной работе после перенесённого COVID-19.