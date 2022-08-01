Байден получил новый положительный результат теста на коронавирус

Американский президент Джо Байден получил ещё один положительный результат теста на коронавирус.

Как говорится в заявлении лечащего врача Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, американский президент «продолжает чувствовать себя хорошо».

«Сегодня утром, как и ожидалось, его тест на антитела к вирусу SARS-CoV-2 остаётся положительным», — отмечается в заявлении.

21 июля Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, при этом уже 27 июля тест показал отрицательный результат и глава США заявил о возвращении к очной работе после перенесённого COVID-19.

30 июля Байден снова получил положительный тест на COVID-19 и ушёл на карантин.