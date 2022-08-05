Делегация Вьетнама подтвердила участие в Восточном экономическом форуме

Делегация Вьетнама во главе с послом Данг Минь Кхоя на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым обсудила развитие партнёрства между странами и участие вьетнамской делегации в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022).

«Торгово-экономические отношения между нашими странами приобретают всё большее значение и имеют огромный потенциал... Уверен, что участие вьетнамской официальной и бизнес-делегации в Восточном экономическом форуме будет плодотворным», — цитирует Кобякова Фонд «Росконгресс».

Отмечается, что товарооборот Вьетнама и России вырос более чем на 20% в сравнении с прошлогодними показателями. Наиболее активно развивается сотрудничество в сфере энергетики, нефти и газа, промышленности и в сельском хозяйстве.

«Участие в ключевых деловых мероприятиях, таких как Восточный экономический форум, открывает широкие возможности для развития международного сотрудничества, туристического потенциала и партнёрства», — подчеркнул Данг Минь Кхой.

Пресс-служба «Росконгресса» ранее заявила, что представители 40 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2022 году.

Также стала известна архитектура деловой программы ВЭФ. Мероприятие пройдёт 5—8 сентября во Владивостоке.