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Объявлена архитектура деловой программы ВЭФ-2022

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Стала известна архитектура деловой программы Восточного экономического форума — 2022, который пройдёт 5—8 сентября во Владивостоке.
Объявлена архитектура деловой программы ВЭФ-2022
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Главная тема ВЭФ в этом году — «На пути к многополярному миру».

«Восточный экономический форум является одним из инструментов развития Дальнего Востока. Его главная задача — привлечение инвесторов и получение обратной связи от них. На каждом ВЭФ проводится отраслевой анализ. Итоги ключевых сессий модераторы докладывают президенту страны», — заявил зампред правительства России, полномочный представитель президента России в ДФО, председатель организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев.

Деловая программа включает шесть ключевых блоков — «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаём новое качество жизни для людей», «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» и «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим».

Как отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, форум ежегодно подтверждает статус авторитетной и востребованной коммуникационной площадки для обсуждения вопросов развития Дальнего Востока.

«Кроме того, ВЭФ становится полноценной аналитической платформой для выработки решений по целому спектру направлений. Это видно по программе этого года, охватывающей более 30 различных тем — от глобальных изменений в экономике и логистических цепочек до культуры и патриотизма будущих поколений», — добавил он.

Также запланирована спортивная и культурная программа. Кроме того, будет работать выставка «Улица Дальнего Востока».

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