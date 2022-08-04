Представители 40 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме

Пресс-служба Росконгресса заявила, что представители 40 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2022 году.

Об этом говорится в распространённом сообщении пресс-службы.

«За месяц до начала VII Восточного экономического форума своё участие подтвердили представители 40 стран. Такой значительный интерес к форуму подчёркивает, что ВЭФ стал самой востребованной мировой деловой площадкой по расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы ожидаем участия иностранных лидеров и гостей высокого уровня», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в рамках форума подготовлена насыщенная деловая программа, посвящённая самым актуальным вопросам развития Дальнего Востока, глобальной и региональной экономики, международного сотрудничества, а также обсуждению траектории выхода из кризиса и новой архитектуры мира.

Ранее стала известна архитектура деловой программы Восточного экономического форума — 2022, который пройдёт 5—8 сентября во Владивостоке.