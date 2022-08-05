Россия и Камбоджа будут расширять взаимовыгодное сотрудничество

Главы МИД России и Королевства Камбоджа Сергей Лавров и Прак Сокхон заявили, что страны будут расширять взаимовыгодное сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, науки, обороны и безопасности.

Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров в Пномпене.

«Россия и Камбоджа будут поддерживать и наращивать политический диалог, регулярные контакты между правительствами, парламентами, местными властями и политическими партиями. Они будут расширять взаимовыгодное партнёрство в сферах торговли и инвестиций, науки и технологий, образования и культуры, обороны и безопасности, создавая благоприятные условия для деятельности организаций и компаний во всех сферах», — отмечается в тексте.

Также отмечается, что министры договорились способствовать взаимной поддержке с упором на укрепление центральной роли АСЕАН в контексте расширения многостороннего взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Лавров заявил, что военный альянс AUKUS намерен продвигать интересы НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.