Посольство России в Вашингтоне: США развернули «охоту» на россиян при их выезде за границу

Соединённые Штаты развернули «охоту» на россиян при их выезде за границу. Об этом говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне.

«Вашингтоном развёрнута настоящая «охота» на россиян при их выезде за границу», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, с 2008 года было зафиксировано свыше 50 подобных случаев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американские власти призывают Москву принять предложение США по обмену осуждённых в России американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с Блинкеном призвал вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.