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В Белом доме призвали Россию принять предложение США по обмену заключёнными

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Американские власти призывают Москву принять предложение США по обмену осуждённых в России американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.
В Белом доме призвали Россию принять предложение США по обмену заключёнными
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Unger

«Мы призываем Россию принять это предложение… Мы готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть наших соотечественников домой», — цитирует её ТАСС.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Также глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с Блинкеном призвал вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.

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