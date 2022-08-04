В Белом доме призвали Россию принять предложение США по обмену заключёнными
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«Мы призываем Россию принять это предложение… Мы готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть наших соотечественников домой», — цитирует её ТАСС.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Также глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с Блинкеном призвал вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.