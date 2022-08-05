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Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять своё доминирование

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Попытки Соединённых Штатов распространять своё доминирование в мире бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН.

Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров отметил, что США «с каждым разом стараются утвердить своё доминирование» всё в новых точках земного шара и тем самым демонстрируют свою вседозволенность.

«И с каждым разом те, кто следит за этим, понимают бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что всё будет более-менее неплохо», — заявил он.

Ранее Лавров связал визит председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал поездку Пелоси на Тайвань «злонамеренной провокацией».

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