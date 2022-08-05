Представитель КНР: США нарушают ДНЯО и передают ядерное оружие другим странам

Соединённые Штаты передают ядерное оружие третьим странам, тем самым нарушая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО.

Об этом информирует РИА Новости.

«Размещение США ядерного оружия, и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях — это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО», — заявил он.

По словам представителя Китая, появление ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе подорвёт региональную стабильность и спровоцирует эскалацию рисков ядерной конфронтации.

В Казахстане ранее призвали ядерные державы разработать план по ликвидации ядерного оружия на фоне конфликта на Украине.

В 2021 году общественная организация «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия» подготовила доклад, в котором говорится, что США стали мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году, потратив на него $37,4 млрд.