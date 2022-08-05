военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Представитель КНР: США нарушают ДНЯО и передают ядерное оружие другим странам

Короткая ссылка
Соединённые Штаты передают ядерное оружие третьим странам, тем самым нарушая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО.

Об этом информирует РИА Новости.

«Размещение США ядерного оружия, и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях — это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО», — заявил он.

По словам представителя Китая, появление ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе подорвёт региональную стабильность и спровоцирует эскалацию рисков ядерной конфронтации.

В Казахстане ранее призвали ядерные державы разработать план по ликвидации ядерного оружия на фоне конфликта на Украине.

В 2021 году общественная организация «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия» подготовила доклад, в котором говорится, что США стали мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году, потратив на него $37,4 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить