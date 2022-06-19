В Казахстане призвали разработать план ликвидации ядерного оружия до 2045 года

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Казахстан призывает ядерные державы разработать план по ликвидации ядерного оружия на фоне конфликта на Украине, заявил заместитель премьер-министра республики, глава МИД Мухтар Тлеуберди.

«Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — цитирует его РИА Новости.

Тлеуберди напомнил о словах Генсека ООН Антониу Гутерреша, который сообщил о 13,4 тыс. ядерных боеголовок, рассредоточенных по всей планете. По словам главы МИД Казахстана, возможность применения ядерного оружия стала реальнее, чем в самые мрачные дни холодной войны.

«Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года», — сказал политик.

В 2021 году общественная организация «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия» подготовила доклад, в котором говорится, что США стали мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году, потратив на него $37,4 млрд.

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