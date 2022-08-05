Белый дом: американской авианосной ударной группе приказали остаться в районе Тайваня
«Мы будет осуществлять стандартные воздушные и морские проходы через Тайваньский пролив в предстоящие недели», — приводит его слова РИА Новости.
Кирби отметил, что Соединённые Штаты предпримут дальнейшие шаги, чтобы продемонстрировать приверженность обеспечению безопасности союзников в регионе.
Ранее китайская армия провела боевые стрельбы по акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии.
Минобороны Тайваня сообщило о вхождении 22 самолётов КНР в зону опознавания ПВО острова.