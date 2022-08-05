Белый дом: американской авианосной ударной группе приказали остаться в районе Тайваня

Авианосной ударной группе «Рональд Рейган» приказано оставаться в районе Тайваня и следить за обстановкой. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Мы будет осуществлять стандартные воздушные и морские проходы через Тайваньский пролив в предстоящие недели», — приводит его слова РИА Новости. Кирби отметил, что Соединённые Штаты предпримут дальнейшие шаги, чтобы продемонстрировать приверженность обеспечению безопасности союзников в регионе. Ранее китайская армия провела боевые стрельбы по акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии. Минобороны Тайваня сообщило о вхождении 22 самолётов КНР в зону опознавания ПВО острова.