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Белый дом: американской авианосной ударной группе приказали остаться в районе Тайваня

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Авианосной ударной группе «Рональд Рейган» приказано оставаться в районе Тайваня и следить за обстановкой. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Мы будет осуществлять стандартные воздушные и морские проходы через Тайваньский пролив в предстоящие недели», — приводит его слова РИА Новости.

Кирби отметил, что Соединённые Штаты предпримут дальнейшие шаги, чтобы продемонстрировать приверженность обеспечению безопасности союзников в регионе.

Ранее китайская армия провела боевые стрельбы по акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии.

Минобороны Тайваня сообщило о вхождении 22 самолётов КНР в зону опознавания ПВО острова.

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