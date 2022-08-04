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Минобороны Тайваня сообщило о вхождении 22 самолётов КНР в зону опознавания ПВО острова

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В опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 22 самолёта Китая. Об этом сообщило оборонное ведомство острова.
Минобороны Тайваня сообщило о вхождении 22 самолётов КНР в зону опознавания ПВО острова
  • © Министерство обороны РФ

«22 самолёта (восемь истребителей J-11, два J-16 и 12 Су-30) Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее китайская армия провела боевые стрельбы по акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии.

Министерство обороны КНР также заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.

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