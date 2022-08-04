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МКД: Северная Македония секретно передаёт Киеву четыре Су-25

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Северная Македония передаёт Киеву четыре штурмовика Су-25, которые власти страны купили у Украины в 2001 году. Об этом информирует новостной портал МКД.

По информации издания, штурмовики были необходимы Скопье во время конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. С 2004 года, как отмечается, самолёты не летали, их готовили к продаже.

Авторы статьи также ссылаются на данные партии «Левица», согласно которым ещё в июне текущего года стало известно, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25.

«Согласно этой информации, ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывает на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте», — отметили они.

Ранее стало известно, что Минобороны Северной Македонии передало Украине танки Т-72.

Отмечается, что решение было принято в связи с планами Минобороны Македонии модернизировать армию, чтобы она соответствовала стандартам НАТО.

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