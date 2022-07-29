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Северная Македония передала Украине танки Т-72

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Минобороны Северной Македонии передало Украине танки Т-72.
Северная Македония передала Украине танки Т-72
  • AFP
  • © MIGUEL MEDINA

Об этом сообщает агентство MakFax.

Отмечается, что решение было принято в связи с планами Минобороны Македонии модернизировать армию, чтобы она соответствовала стандартам НАТО.

В оборонном ведомстве не уточнили, сколько танков будет передано Украине. При этом подчёркивается, что они относятся к так называемому третьему поколению.

Также в министерстве заявили, что в предстоящем периоде на их уничтожение были бы потрачены средства, что является нецелесообразным.

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