WSJ: США перенесли испытание ракеты Minuteman III с целью недопущения напряжённости с КНР

США приняли решение перенести запланированные на текущей неделе испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряжённости в отношениях с Китаем.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, пуск ракеты с авиабазы Ванденберг, расположенной в Калифорнии, был запланирован на текущей неделе.

Отмечается, что решение о переносе принял шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Это давно запланированное испытание откладывается, чтобы не допустить любого недопонимания, учитывая действия КНР вокруг Тайваня», — передаёт РИА Новости слова источника.

О том, на какой срок отложен запуск ракеты, информации не приводится.

Ранее китайская армия провела боевые стрельбы по акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии.

Министерство обороны КНР также заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.