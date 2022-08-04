Песков прокомментировал желание Зеленского провести переговоры с Си Цзиньпином
- РИА Новости
По словам Пескова, данная инициатива является «нормальным процессом».
«Конечно, он доносит свою позицию, мы доносим свою позицию», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее Зеленский в интервью газете South China Morning Post сообщил о желании провести прямые переговоры с Си Цзиньпином об украинском конфликте и призвал Китай повлиять на российскую спецоперацию.
В Пекине до этого призвали участников конфликта на Украине к незамедлительному прекращению огня и началу мирного диалога.