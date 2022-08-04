Песков прокомментировал желание Зеленского провести переговоры с Си Цзиньпином

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином об украинском конфликте.

По словам Пескова, данная инициатива является «нормальным процессом».

«Конечно, он доносит свою позицию, мы доносим свою позицию», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее Зеленский в интервью газете South China Morning Post сообщил о желании провести прямые переговоры с Си Цзиньпином об украинском конфликте и призвал Китай повлиять на российскую спецоперацию.

В Пекине до этого призвали участников конфликта на Украине к незамедлительному прекращению огня и началу мирного диалога.