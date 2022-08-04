Зеленский заявил, что хотел бы провести переговоры с Си Цзиньпином по конфликту на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете South China Morning Post сообщил о желании провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином об украинском конфликте и призвал Китай повлиять на российскую спецоперацию.

«Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад... Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно», — цитирует его ТАСС.

Зеленский назвал Китай мощным государством с мощной экономикой, и отметил, что именно поэтому страна «может повлиять на Россию политически и экономически». Украинский лидер предположил, что без китайского рынка Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции.

«Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к Российской Федерации», — добавил он.

Зеленский выразил надежду на то, что Китай и весь мир будут способствовать восстановлению разрушенной инфраструктуры в его стране.

В Пекине ранее призвали участников конфликта на Украине к незамедлительному прекращению огня и началу мирного диалога.