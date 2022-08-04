Медведев прокомментировал слова Столтенберга о недопустимости победы России на Украине
- РИА Новости
Столтенберг назвал украинский кризис «самым опасным моментом для Европы со времён Второй мировой войны». Именно поэтому, по его мнению, нельзя допустить победы России в этом конфликте.
«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что чётких временных рамок спецоперации на Украине нет. Он отметил, что главное — эффективность выполнения спецоперации.