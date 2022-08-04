Посол России в Токио предупредил НАТО о последствиях антироссийской агрессии

Посол России в Токио Михаил Галузин на круглом столе, посвящённом вопросу ядерного разоружения в Хиросиме, предупредил страны НАТО о последствиях агрессии против Москвы.

По его словам, «враждебная экспансия» стран альянса «с созданием антироссийского плацдарма на Украине» пересекла красные линии и затронула интересы национальной безопасности.

«Столкнувшись с решительным отпором этой экспансии, США и их союзники перешли к ожесточённому гибридному противостоянию с нашей страной, опасно балансируя на грани прямого вооружённого столкновения», — цитирует Галузина ТАСС.

Он подчеркнул, что любая военная конфронтация между ядерными державами должна быть предотвращена во избежание эскалации на ядерном уровне.

«Именно в этом состоит суть предупреждений России о потенциальных последствиях прямой агрессии стран НАТО против нашей страны в контексте украинского кризиса. Такой шаг способен запустить развитие событий по одному из двух чрезвычайных сценариев, описанных в нашей доктрине», — сказал дипломат.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-III, истекающий в 2026 году.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила о намерении Вашингтона начать переговоры с Москвой по замене договора СНВ, действие которого истекает в 2026 году.