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В США изъявили желание вернуться к переговорам с Россией по замене ДСНВ

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Вашингтон хотел бы начать переговоры с Москвой по замене Договора об СНВ, действие которого истекает в 2026 году, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Она отметила прогресс по части сокращения ядерных арсеналов двумя крупнейшими ядерными державами.

«Новый Договор об СНВ истекает в 2026 году. Мы хотим вернуться за стол переговоров и начать диалог с Россией», — цитирует Дженкинс ТАСС.

О конкретных сроках возобновления диалога американский дипломат не сообщила.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-III, истекающий в 2026 году.

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