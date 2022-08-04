В США изъявили желание вернуться к переговорам с Россией по замене ДСНВ
Она отметила прогресс по части сокращения ядерных арсеналов двумя крупнейшими ядерными державами.
«Новый Договор об СНВ истекает в 2026 году. Мы хотим вернуться за стол переговоров и начать диалог с Россией», — цитирует Дженкинс ТАСС.
О конкретных сроках возобновления диалога американский дипломат не сообщила.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-III, истекающий в 2026 году.