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Байден приветствовал решение сената о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

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Президент США Джо Байден пообещал подписать необходимые для расширения НАТО документы и приветствовал решение сената о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу.

«Я с нетерпением жду возможности подписать протоколы о присоединении и приветствую Швецию и Финляндию... в рядах величайшего оборонительного союза в истории», — приводит его заявление Белый дом.

Байден подчеркнул, что США остаются привержены безопасности Швеции и Финляндии и продолжат вместе сохранять бдительность «против любых возможных угроз совместной безопасности».

Сенат США ранее проголосовал за принятие резолюции о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Однако, чтобы Финляндия и Швеция вошли в НАТО, утвердить необходимые документы должны все 30 стран — членов блока.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва будет вынуждена ответить зеркально на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления этих государств в альянс.

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