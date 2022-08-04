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Читатели NYP призвали «выпороть» Зеленского за его заявление о России

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Читатели New York Post отреагировали на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который призвал Китай отказаться от помощи России и оставаться нейтральной стороной.

«Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола... закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», — приводит РИА Новости комментарий к статье New York Post одного из пользователей.

Ещё один назвал Зеленского посмешищем, отметив, что украинский лидер не может указывать Китаю, что делать.

«Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» — поинтересовался читатель с ником Oksure.

Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг ранее назвал некорректными попытки ряда западных стран исключить Россию из международных переговоров.

Пекин призвал участников конфликта на Украине к незамедлительному прекращению огня и началу мирного диалога.

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