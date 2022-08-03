военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Госдеп: США связывают возобновление переговоров по СНВ-III с ситуацией вокруг Украины

Короткая ссылка
Заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Соединённые Штаты связывают возобновление переговоров по СНВ-III с ситуацией вокруг Украины.
Госдеп: США связывают возобновление переговоров по СНВ-III с ситуацией вокруг Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Wilson

Об этом она сказала, отвечая на вопрос во время пресс-конференции.

«Конкретных сроков мы не ставим, когда это произойдёт», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что США готовы вернуться к переговорам, как только Россия «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-III, истекающий в 2026 году.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США не обращались к России по вопросу переговоров на тему нового документа на смену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить