Госдеп: США связывают возобновление переговоров по СНВ-III с ситуацией вокруг Украины

Заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Соединённые Штаты связывают возобновление переговоров по СНВ-III с ситуацией вокруг Украины.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос во время пресс-конференции.

«Конкретных сроков мы не ставим, когда это произойдёт», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что США готовы вернуться к переговорам, как только Россия «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-III, истекающий в 2026 году.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США не обращались к России по вопросу переговоров на тему нового документа на смену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).