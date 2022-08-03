В Гватемале выявили первый случай оспы обезьян

Минздрав Гватемалы подтвердил первый случай оспы обезьян у местного жителя.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Национальная лаборатория здравоохранения сообщила о подтверждении первого случая оспы обезьян, зарегистрированного в стране», — говорится в заявлении.

По информации Минздрава, вирус выявлен у 31-летнего жителя города Гватемала. Ещё в одном случае заболевание было исключено.

Ранее Министерство здравоохранения Кипра сообщило о выявлении первого случая оспы обезьян на острове.

В июле доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.