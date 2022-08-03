В Гватемале выявили первый случай оспы обезьян
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Национальная лаборатория здравоохранения сообщила о подтверждении первого случая оспы обезьян, зарегистрированного в стране», — говорится в заявлении.
По информации Минздрава, вирус выявлен у 31-летнего жителя города Гватемала. Ещё в одном случае заболевание было исключено.
Ранее Министерство здравоохранения Кипра сообщило о выявлении первого случая оспы обезьян на острове.
В июле доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.