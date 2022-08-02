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На Кипре выявили первый случай оспы обезьян

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Министерство здравоохранения Кипра сообщило о выявлении первого случая оспы обезьян на острове.
На Кипре выявили первый случай оспы обезьян
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что заболевший — 40-летний мужчина, который ранее совершал путешествия, у него были клинические симптомы обезьяньей оспы.

«С первого момента были реализованы соответствующие протоколы. Мужчина госпитализирован в специально отведённое для этого помещение больницы Никосии для наблюдения и дальнейшей оценки его состояния», — говорится в заявлении.

Ранее газета The Washington Post информировала, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения в стране режима ЧС из-за ситуации с оспой обезьян.

В июле доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.

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