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Представитель России при ООН заявил о недопустимости попадания ядерного оружия к террористам

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Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Москва призывает страны не допустить попадания ядерного оружия к террористам.
Представитель России при ООН заявил о недопустимости попадания ядерного оружия к террористам
  • Gettyimages.ru
  • © davidhills

Об этом сообщает РИА Новости.

«Усилия международного сообщества должны быть направлены на снижение риска попадания ядерного оружия и материалов в руки террористических организаций. В связи с этим призываем все государства ответственно относиться к своим обязательствам в сфере контроля над ядерными вооружениями, а также уголовного преследования террористов и их пособников», — сказал Кузьмин на мероприятии в рамках обзорной конференции ДНЯО.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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