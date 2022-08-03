Представитель России при ООН заявил о недопустимости попадания ядерного оружия к террористам

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Москва призывает страны не допустить попадания ядерного оружия к террористам.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Усилия международного сообщества должны быть направлены на снижение риска попадания ядерного оружия и материалов в руки террористических организаций. В связи с этим призываем все государства ответственно относиться к своим обязательствам в сфере контроля над ядерными вооружениями, а также уголовного преследования террористов и их пособников», — сказал Кузьмин на мероприятии в рамках обзорной конференции ДНЯО.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.