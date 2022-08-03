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В сенате США назвали преимущества вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Ксения Калинкина
Американский сенатор-республиканец Джим Риш в ходе выступления в конгрессе выразил мнение, что Североатлантический альянс может получить ряд преимуществ в случае присоединения к нему Швеции и Финляндии. RT ознакомился со стенограммой речи политика.
В сенате США назвали преимущества вступления Швеции и Финляндии в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

По словам Риша, в течение долгих лет Стокгольм и Хельсинки воздерживались от вступления в военный блок, а отношения между НАТО и этими европейскими столицами ограничивались партнёрством. Однако «попытка Путина перекроить ландшафт безопасности в Европе» якобы убедила шведов и финнов в необходимости вступления в альянс, отметил он.

Сенатор напомнил, что Швеция и Финляндия располагают «сильными и эффективными вооружёнными силами», сегодня они — нетто-доноры НАТО. Также Стокгольм и Хельсинки демонстрируют приверженность альянсу. Например, Финляндия уже тратит на оборону положенные для страны — члена НАТО 2% ВВП. В свою очередь, Швеция представила план по достижению соответствующего показателя в ближайшей перспективе.

По мнению Риша, обе страны придадут блоку дополнительные возможности. Конгрессмен пояснил, что они «очень хорошо знакомы» с северным и восточным флангом Европы, обладают «сильными военными и оборонными отраслями», «обширным опытом по российскими вопросам», а также имеют выгодное географическое положение.

На этом фоне политик призвал коллег-сенаторов как можно скорее рассмотреть протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО — альянс, который «помог обрушить Советский Союз и объединил Европу, чтобы она могла восстановиться экономически».

«Быстрая ратификация сенатом (документов о принятии. — RT) Финляндии и Швеции в качестве новых членов НАТО направит России... мощный сигнал о трансатлантическом единстве, а также укрепит НАТО перед лицом растущей российской угрозы», — заключил сенатор.

Верхняя палата конгресса США запланировала голосование по резолюции о ратификации протоколов по расширению НАТО на 3 августа. Речь идёт о возможном присоединении Финляндии и Швеции к военному блоку. Чтобы эти государства вошли в НАТО, утвердить необходимые документы должны все 30 стран — членов блока.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва будет вынуждена ответить зеркально на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления этих государств в альянс.

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