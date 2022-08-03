В Стамбуле выполнили первый досмотр сухогруза с украинским продовольствием

В Стамбуле международная группа инспекторов завершила первый досмотр сухогруза с украинским продовольствием.

Как сообщило РИА Новости, проверочные мероприятия продолжались на протяжении около часа.

В них участвовали представители России, Турции, Украины и ООН.

После этого делегации начали покидать судно.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что первый украинский сухогруз, гружённый кукурузой, прибыл в Стамбул.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырёхсторонний координационный центр.