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В Стамбуле выполнили первый досмотр сухогруза с украинским продовольствием

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В Стамбуле международная группа инспекторов завершила первый досмотр сухогруза с украинским продовольствием. 
В Стамбуле выполнили первый досмотр сухогруза с украинским продовольствием
  • AP
  • © Emrah Gurel

Как сообщило РИА Новости, проверочные мероприятия продолжались на протяжении около часа. 

В них участвовали представители России, Турции, Украины и ООН.

После этого делегации начали покидать судно.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что первый украинский сухогруз, гружённый кукурузой, прибыл в Стамбул.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырёхсторонний координационный центр.

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