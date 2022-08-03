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Лидер «Альтернативы для Германии» призвал Берлин отказаться от антироссийских санкций

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Лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал власти ФРГ отказаться от антироссийских санкций, назвав проводимую политику бессмысленной.

«Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск «Северного потока — 2» не должен быть табу», — цитирует политика Freie Welt.

Лидер АдГ также осудил планы официального Берлина в отношении распределения газа, которые должны вступить в силу 1 октября. Хрупалла подчеркнул, что нельзя перекладывать на потребителей допрасходы газовых концернов, которые вынуждены закупать альтернативу российскому топливу.

Ранее депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» российским немцам Евгений Шмидт заявил, что санкции вредят в первую очередь немецкому бизнесу и простым людям из-за роста цен на продукты и ухудшения качества жизни.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своём блоге призвал население Европы проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России доказали свою эффективность.

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