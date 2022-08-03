Пелоси заявила о приверженности делегации США поддержке Тайваня

Делегация США прибыла на Тайвань, чтобы выразить поддержку региону, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Сегодня наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем», — цитирует её ТАСС.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.

После этого американский политик сошла с самолёта.

Пелоси начала встречу с лидером администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.