Пелоси начала встречу с главой администрации Тайваня

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси начала встречу с лидером администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ, перед началом переговоров Инвэнь вручила Пелоси правительственную медаль.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.

После этого американский политик сошла с самолёта.

Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.