Пелоси начала встречу с главой администрации Тайваня
Как сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ, перед началом переговоров Инвэнь вручила Пелоси правительственную медаль.
2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.
После этого американский политик сошла с самолёта.
Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.