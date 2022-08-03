ТАСС: россиянам предоставили возможность удалённо сдать экзамены TOEFL
«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения... и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого», — сказал он ТАСС.
По словам собеседника агентства, обучающиеся в России и Белоруссии граждане не могут сдать экзамены в профильных центрах в указанных странах из-за ситуации на Украине.
При этом все желающие пройти тесты лично смогут сделать это в других странах и регионах, если у граждан нет для этого определённых ограничений.
По данным РИА Новости, в американской компании ETS подтвердили, что уже на протяжении недели отказывают россиянам в возможности сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка по указанию властей США.
В марте организаторы TOEFL уже объявили о приостановке тестирования в России и Белоруссии, напоминает РБК. Также приём экзаменов у россиян приостановили в рамках IELTS.