РИА Новости: в ETS подтвердили отказ в возможности сдавать экзамены TOEFL для россиян
«Тестирование сейчас прекращено для российских граждан. Если у вас российское гражданство, которое указано в вашей регистрационной записи, то это на данный момент под санкциями», — заявила РИА Новости представитель компании.
По её словам, в ETS получили соответствующее уведомление около недели назад.
В марте организаторы TOEFL уже объявили о приостановке тестирования в России и Белоруссии, напоминает РБК. Также приём экзаменов у россиян приостановили в рамках IELTS.
При этом для россиян оставалась возможность сдать экзамен за границей. Теперь же ограничения на регистрацию в системе ETS исключают возможность сдачи экзамена для российских граждан.