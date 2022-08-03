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РИА Новости: в ETS подтвердили отказ в возможности сдавать экзамены TOEFL для россиян

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В американской компании ETS подтвердили, что уже на протяжении недели отказывают россиянам в возможности сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка по указанию властей США.

«Тестирование сейчас прекращено для российских граждан. Если у вас российское гражданство, которое указано в вашей регистрационной записи, то это на данный момент под санкциями», — заявила РИА Новости представитель компании.

По её словам, в ETS получили соответствующее уведомление около недели назад.

В марте организаторы TOEFL уже объявили о приостановке тестирования в России и Белоруссии, напоминает РБК. Также приём экзаменов у россиян приостановили в рамках IELTS.

При этом для россиян оставалась возможность сдать экзамен за границей. Теперь же ограничения на регистрацию в системе ETS исключают возможность сдачи экзамена для российских граждан.

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