Компания ETS запретила гражданам России регистрироваться для сдачи экзамена TOEFL

Компания ETS запретила гражданам России регистрироваться для сдачи экзамена по английскому языку в рамках системы TOEFL (Test of English as a Foreign Language).

В марте организаторы TOEFL уже объявили о приостановке тестирования в России и Белоруссии, напоминает РБК. Также приём экзаменов у россиян приостановили в рамках IELTS.



При этом для россиян оставалась возможность сдать экзамен за границей. Теперь же ограничения на регистрацию в системе ETS исключают возможность сдачи экзамена для российских граждан.

«В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос», — приводит РИА Новости сообщение, которое появляется на сайте организации при попытке зарегистрировать аккаунт с местом жительства в России.

OFAC — Управление по контролю над иностранными активами — является подразделением Минфина США.