Китай призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов
«Во-первых, двум крупнейшим ядерным державам, России и США, необходимо продолжать сокращать свои вооружения», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, по мнению дипломата, Великобритания и Франция также должны быть включены в процесс сокращения ядерного оружия.
«Россия предложила, чтобы в рамках сокращения ядерных вооружений эти две страны были включены в процесс», — добавил Фу Цонг.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.
Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.