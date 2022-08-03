Китай призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов

России и США необходимо продолжить сокращение своих ядерных вооружений, заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Во-первых, двум крупнейшим ядерным державам, России и США, необходимо продолжать сокращать свои вооружения», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по мнению дипломата, Великобритания и Франция также должны быть включены в процесс сокращения ядерного оружия.

«Россия предложила, чтобы в рамках сокращения ядерных вооружений эти две страны были включены в процесс», — добавил Фу Цонг.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.

Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.