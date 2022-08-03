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В МИД России предупредили об опасности ядерного конфликта из-за гибридной войны

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Гибридная военная компания против России чревата сползанием к конфликту между ядерными державами, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий.

«Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами», — цитирует его РИА Новости.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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