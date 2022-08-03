В МИД России предупредили об опасности ядерного конфликта из-за гибридной войны

Гибридная военная компания против России чревата сползанием к конфликту между ядерными державами, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий.