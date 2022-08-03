В МИД России предупредили об опасности ядерного конфликта из-за гибридной войны
«Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами», — цитирует его РИА Новости.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.
Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.