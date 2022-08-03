военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Telegraph: в Великобритании отложили старт голосования по выбору премьер-министра

Короткая ссылка
В Великобритании отложили начало почтового голосования за кандидатуру премьер-министра страны из-за риска взлома.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph, избирательный процесс отложили после предупреждения со стороны Британского центра правительственной связи (GCHQ) о возможной подмене голосов руками хакеров.

Уточняется, что Консервативная партия вынуждена была отменить изначальные планы, в соответствии с которыми её члены смогли бы менять свой выбор в процессе голосования.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Ранее стало известно, что экс-министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера.

Сунак набрал 137 голосов, Трасс — 113.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить