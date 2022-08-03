Telegraph: в Великобритании отложили старт голосования по выбору премьер-министра

В Великобритании отложили начало почтового голосования за кандидатуру премьер-министра страны из-за риска взлома.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph, избирательный процесс отложили после предупреждения со стороны Британского центра правительственной связи (GCHQ) о возможной подмене голосов руками хакеров.

Уточняется, что Консервативная партия вынуждена была отменить изначальные планы, в соответствии с которыми её члены смогли бы менять свой выбор в процессе голосования.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Ранее стало известно, что экс-министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера.

Сунак набрал 137 голосов, Трасс — 113.