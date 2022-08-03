Кирби: США оставляют за собой право проводить антитеррористические операции в Афганистане
«В Афганистане всё ещё есть боевики «Аль-Каиды»*. Чтобы не распространить секретную информацию, я бы сказал, что это число не очень велико», — цитирует Кирби ТАСС.
По его словам, если в Вашингтоне увидят угрозу США со стороны боевиков, президент страны Джо Байден оставит за собой право на дальнейшее проведение антитеррористических операций в Афганистане.
Ранее стало известно, что США провели успешную контртеррористическую операцию против «Аль-Каиды» в Афганистане, в ходе которой ликвидировали лидера группировки Аймана аз-Завахири.
Байден заявил, что власти Соединённых Штатов никогда не допустят повторного превращения Афганистана в пристанище террористов.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.