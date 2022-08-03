Кирби: США оставляют за собой право проводить антитеррористические операции в Афганистане

Американская сторона оставляет за собой право проводить при необходимости антитеррористические операции в Афганистане, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«В Афганистане всё ещё есть боевики «Аль-Каиды»*. Чтобы не распространить секретную информацию, я бы сказал, что это число не очень велико», — цитирует Кирби ТАСС.

По его словам, если в Вашингтоне увидят угрозу США со стороны боевиков, президент страны Джо Байден оставит за собой право на дальнейшее проведение антитеррористических операций в Афганистане.

Ранее стало известно, что США провели успешную контртеррористическую операцию против «Аль-Каиды» в Афганистане, в ходе которой ликвидировали лидера группировки Аймана аз-Завахири.

Байден заявил, что власти Соединённых Штатов никогда не допустят повторного превращения Афганистана в пристанище террористов.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.