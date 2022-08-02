Байден: США не допустят повторного превращения Афганистана в пристанище для террористов

Власти США никогда не допустят повторного превращения Афганистана в пристанище террористов, сообщил американский президент Джо Байден.

«Мы уничтожили лидера «Аль-Каиды»*. Теперь он никогда не сможет сделать так, чтобы Афганистан вновь превратился в «тихую гавань» для террористов, потому что он мёртв. И мы намерены сделать всё возможное для того, чтобы ничего (подобного. — RT) не случилось», — подчеркнул Байден.

По его словам, новая контртеррористическая операция ознаменовала собой «успех во всех отношениях».

Ранее стало известно, что США провели успешную контртеррористическую операцию против «Аль-Каиды» в Афганистане, в ходе которой ликвидировали лидера группировки Аймана аз-Завахири.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.