военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В МИД КНР заявили, что Пекин обязуется никогда не применять первым ядерное оружие

Короткая ссылка
Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что у Китая нет планов применять ядерное оружие первым.
В МИД КНР заявили, что Пекин обязуется никогда не применять первым ядерное оружие
  • © AP Photo / Mark Schiefelbein

Об этом он сказал в ходе выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить