В МИД КНР заявили, что Пекин обязуется никогда не применять первым ядерное оружие

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что у Китая нет планов применять ядерное оружие первым.

Об этом он сказал в ходе выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.