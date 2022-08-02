В МИД КНР заявили, что Пекин обязуется никогда не применять первым ядерное оружие
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Об этом он сказал в ходе выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
«Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.
Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.