Шольц осмотрит турбину для «Северного потока»

Немецкий канцлер Олаф Шольц 3 августа осмотрит турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода «Северный поток», заявили РИА Новости в компании Siemens Energy.

«Вместе с генеральным директором Siemens Energy Кристианом Брухом федеральный канцлер на месте осмотрит турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода «Северный поток — 1» и готова к дальнейшей транспортировке в Россию», — сказали в компании.

26 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не может внятно прояснить статус турбин Siemens для «Северного потока».

В «Газпроме» сообщали, что получили от Siemens документы от канадских властей касательно турбины, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.