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Захарова с иронией прокомментировала сообщения о полёте Пелоси в Тайбэй

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Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что спецборт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси направляется в аэропорт Тайбэя.
Захарова с иронией прокомментировала сообщения о полёте Пелоси в Тайбэй
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Главное, чтобы потом «партнёры» не сказали, что за штурвалом борта с Пелоси были Петров и Боширов», — написала она в Telegram.

Ранее сообщалось, что спецборт председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет в аэропорт тайваньской столицы Тайбэя около 17:00 мск.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань.

По информации японского телеканала NHK, с военной базы США Кадена на Окинаве после 14:00 мск в воздух поднялись пять самолётов-заправщиков и восемь истребителей F-15.

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