Восемь истребителей поднялись в воздух с базы США на японской Окинаве
- AFP
- © Senior Airman Matthew Bruch / US Air Forces Central Command
Об этом сообщил японский телеканал NHK.
Кроме того, за два часа до этого с базы вылетел самолёт радиотехнической разведки Lockheed EP-3, способный собирать радиоэоектронную информацию с военных объектов и военной техники.
Ранее сообщалось, что спецборт председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет в аэропорт тайваньской столицы Тайбэй около 17:00 мск.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань.