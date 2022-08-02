Восемь истребителей поднялись в воздух с базы США на японской Окинаве

С военной базы США Кадена на японской Окинаве после 14:00 мск в воздух поднялись пять самолётов-заправщиков и восемь истребителей F15.

Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Кроме того, за два часа до этого с базы вылетел самолёт радиотехнической разведки Lockheed EP-3, способный собирать радиоэоектронную информацию с военных объектов и военной техники.

Ранее сообщалось, что спецборт председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет в аэропорт тайваньской столицы Тайбэй около 17:00 мск.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань.