Спецборт ВВС США вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпур
- AFP
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Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, который отслеживает полёты.
Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию.
В конце июля Пелоси заявила, что вместе с делегацией посетит Сингапур, Малайзию, Республику Корея и Японию, где «подтвердит непоколебимую приверженность Америки» своим союзникам.
Между тем в СМИ появилась информация, что, несмотря на отсутствие в графике поездок спикера палаты представителей конгресса США упоминания о Тайване, она всё ещё может посетить остров в рамках своего турне по странам Азии.