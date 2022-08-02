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Спецборт ВВС США вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпур

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Спецборт американских ВВС вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпур.
Спецборт ВВС США вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпур
  • AFP
  • © Mohd RASFAN

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, который отслеживает полёты.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию.

В конце июля Пелоси заявила, что вместе с делегацией посетит Сингапур, Малайзию, Республику Корея и Японию, где «подтвердит непоколебимую приверженность Америки» своим союзникам.

Между тем в СМИ появилась информация, что, несмотря на отсутствие в графике поездок спикера палаты представителей конгресса США упоминания о Тайване, она всё ещё может посетить остров в рамках своего турне по странам Азии.

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