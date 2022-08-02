Сенатор Пушков заявил, что Венгрия вынуждена присоединиться к санкциям против России
«Парадокс объясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза всё же нельзя», — написал он в Telegram.
Пушков напомнил, что Венгрия поддержала все санкции, введённые властями ЕС в отношении России, несмотря на позицию премьер-министра страны Виктора Орбана.
Ранее Орбан заявил, что Брюссель не является «начальником» для Будапешта.
26 июля в Венгрии был создан совет обороны с особыми полномочиями для принятия политических решений.