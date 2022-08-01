Business Insider: газовый кризис в Европе будет только ухудшаться
«Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно превращается из «плохой» в «ужасную», — говорится в материале.
По мнению авторов статьи, европейские страны могут столкнуться с нехваткой запасов газа на зимний период.
«При работе «Северного потока» на 20% от его мощности страны могут не успеть накопить достаточно газа на зиму, поэтому Евросоюз планирует широкомасштабное нормирование спроса», — объяснили эксперты.
По информации обозревателей, Франция и Германия уже находятся в поисках способа нормирования поставок.
В материале отмечается, что некоторые немецкие города больше не подсвечивают исторические памятники и здания с целью экономии энергии.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным».
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН рассказал, почему Европа не сможет полностью отказаться от российского газа.