Business Insider: газовый кризис в Европе будет только ухудшаться

Энергетический кризис в европейских странах в ближайшее время будет только ухудшаться. Об этом сообщает новостной портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America.

«Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно превращается из «плохой» в «ужасную», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, европейские страны могут столкнуться с нехваткой запасов газа на зимний период.

«При работе «Северного потока» на 20% от его мощности страны могут не успеть накопить достаточно газа на зиму, поэтому Евросоюз планирует широкомасштабное нормирование спроса», — объяснили эксперты.

По информации обозревателей, Франция и Германия уже находятся в поисках способа нормирования поставок.

В материале отмечается, что некоторые немецкие города больше не подсвечивают исторические памятники и здания с целью экономии энергии.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН рассказал, почему Европа не сможет полностью отказаться от российского газа.