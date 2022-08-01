Исследование: число противников антироссийских санкций в Сербии выросло до 84%

Согласно результатам социологического исследования, которое провело издание «Новая сербская политическая мысль», число противников введения санкций в отношении России в Сербии с мая выросло с 82,2 до 84%.

Так, отвечая на вопрос, поддерживают ли они введение санкций против России из-за её спецоперации на Украине, 84% участников исследования ответили отрицательно, 18,8% — положительно, ещё 9,2% воздержались от ответа.

На вопрос о том, «кто должен быть главным внешнеполитическим партнёром и опорой Сербии», 24,6% ответили, что Россия, 21,4% — ЕС и Германия, 10,6% назвали балканские страны, 7,2% — Китай, 0,8% — США. Ещё 35,4% не имеют позиции на данный счёт либо отказались отвечать.

На вопрос «Поддерживаете ли Вы вступление Сербии в ЕС?» положительно ответили 36,2%, отрицательно — 43,6%. Ещё 20,2% отказались отвечать или не имеют позиции на этот счёт.

При этом на вопрос, поддержали бы они вступление Сербии в ЕС при условии признания независимости Косова, 82% респондентов ответили нет, 8% — да, воздержались от ответа — 9,8%.

Также 88,1% участников исследования заявили, что не поддерживают вступление Сербии в НАТО, 4,3% — поддерживают, ещё 7,6% воздержались от ответа.

При этом 25% респондентов считают, что в ближайшее время сербские власти всё же введут антироссийские санкции, 41,6% ответили, что Белград сохранит нейтральную позицию, 33,4% воздержались от ответа.

В конце мая сообщалось, что, согласно исследованию общественного мнения, проведённому изданием «Новая сербская политическая мысль», 82,1% граждан Сербии выступили против санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.