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ETtoday: Пелоси прилетит в аэропорт Тайваня вечером 2 августа

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Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет в аэропорт Тайваня вечером 2 августа, на следующее утро планируются её встречи с руководством острова.
ETtoday: Пелоси прилетит в аэропорт Тайваня вечером 2 августа
  • AP

Об этом пишет местный портал ETtoday.

По данным местных СМИ, 2 августа примерно в 22:30 (около 17:30 мск) самолёт с Пелоси прибудет в аэропорт Суншань в Тайбэе. После этого спикер палаты представителей переночует в отеле Grand Hyatt. 

На следующее утро она намерена посетить законодательный совет Тайваня и провести встречи с руководством острова.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил США о серьёзных последствиях, если спикер палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси всё же посетит Тайвань.

В Минобороны Китая заявили, что китайская армия не будет наблюдать за этим «сложа руки», а «обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства».

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