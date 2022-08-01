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Генсек ООН Гутерреш заявил о невиданной со времён холодной войны ядерной опасности

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сейчас в мире наблюдается невиданная со времён разгара холодной войны ядерная опасность.
Генсек ООН Гутерреш заявил о невиданной со времён холодной войны ядерной опасности
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на открытии обзорной конференции стран — участниц Договора по нераспространению ядерного оружия.

«В настоящее время наблюдается ядерная опасность, невиданная со времен разгара холодной войны», — цитирует его ТАСС. 

Также он заявил, что геополитическая напряжённость достигла новых высот.

Генсек ООН заявил, что необходимо срочно подтвердить и укрепить норму о недопустимости использования ядерного оружия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.

Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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