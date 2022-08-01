Генсек ООН Гутерреш заявил о невиданной со времён холодной войны ядерной опасности
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на открытии обзорной конференции стран — участниц Договора по нераспространению ядерного оружия.
«В настоящее время наблюдается ядерная опасность, невиданная со времен разгара холодной войны», — цитирует его ТАСС.
Также он заявил, что геополитическая напряжённость достигла новых высот.
Генсек ООН заявил, что необходимо срочно подтвердить и укрепить норму о недопустимости использования ядерного оружия.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.
Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.